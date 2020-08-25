Украинская рок-группа Океан Эльзы представила клип на песню Коли ми станем собою.

Трек стал первым синглом с будущего альбома.

Карантин из-за пандемии коронавируса внес свои коррективы в работу группы. Дело в том, что из-за закрытых границ, гитарист Океана Эльзы остался в США. Поэтому гитарную партию записывал клавишник группы Милош Елич. Гитарист Владимир Опсеница работал с командой дистанционно. Он находился на онлайн-связи с музыкантами в Киеве и записал партию электрогитары на студии в Нью-Йорке.

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Также в записи принял участие хор, в который вошли дети музыкантов и друзей группы.

— Жизнь меняется и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих, — отметила режиссер Анна Бурячкова.

KAZKA — Пісня Сміливих Дівчат

Известная украинская группа KAZKA представила клип на композицию, которая была представлена еще в прошлом году, под названием Пісня Сміливих Дівчат.

Ролик снимали в Дубае, а режиссером стала Саванна Сэтен. Видео снято в черно-белом формате.

Фото: okeanelzy_official