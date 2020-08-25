BTS — Dynamite: установлен мировой рекорд на Youtube

Популярный бойзбэнд BTS установил мировой рекорд на YouTube — новый клип на песню Dynamite всего за сутки собрал более 100 млн просмотров.

Отмечается, что это первая англоязычная композиция южнокорейского группы за семь лет их творчества.

— Пандемия коронавируса причинила людям немало вреда, поэтому мы решили поделиться светлой энергетикой с нашими поклонниками, — рассказали ребята.

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Еще один YouTube-рекорд клипа Dynamite-премьеру видео одновременно просмотрели более 3 млн пользователей. Сейчас видео находится на третьем месте во вкладке Тренды.

Впервые исполнить новую песню вживую группа BTS сможет 30 августа, во время американской премии MTV Music Awards.

Новый клип Билли Айлиш

31 июля состоялась премьера клипа Билли Айлиш My Future, ставшего первой оригинальной работой певицы в 2020 году.

Видеоклип полностью стилизован под мультфильм: в присущей Билли загадочной манере она рассказала, каким видит свое будущее благодаря переосмыслению прошлого.

Клип My Future на платформе YouTube просмотрели уже почти 50 млн пользователей.