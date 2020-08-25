Время и Стекло версия 2.0? Надя Дорофеева намекнула на новый состав

Солистка группы врямя и Стекло Надя Дорофеева намекнула, что у коллектива может появиться новый состав.

Об этом она заявила на шоу Потапа и Позитива 2POPODCAST на YouTube.

— Беда, если песни группы Время и Стекло умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! И, мне кажется, с продюсерской точки зрения, было бы очень глупо закрыть коллектив. Было бы классно, если бы его продлили. Если придут новые участники, наша задача — помочь аудитории их воспринимать, — отметила Дорофеева.

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Со своей стороны, Позитив, отметил, что это будет особое обновление группы.

Как продюсер группы Потап не дал утвердительного ответа относительно обновления состава группы.

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