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Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Растущий ангел: беременная Джиджи Хадид разделась в новой фотосессии

Беременная модель Джиджи Хадид опубликовала снимки со своей новой фотосесии, на которых она позирует в прозрачных платьях.

Фотографии появились в Instagram модели.

— Растущий ангел, — подписала фотосет Хадид.

Только за первый час после публикации посты собрали миллионы лайков.

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О том, что Джиджи в положении стало известно в мае 2020 года. Модель ждет ребенка от своего избранника Зейна Малика. Несмотря на публичность, пара была скупа в комментариях о беременности Джиджи.

 

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growin an angel 🙂

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

 

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7.26.20

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Беременность Хадид

Впервые о том, что американская модель Джиджи Хадид ожидает первенца, стало известно 29 апреля 2020 года. Отец будущего ребенка — 27-летний британский певец, экс-участник группы One Direction Зейн Малик.

Хадит и Малик в отношениях с 2015 года, однако в марте 2018 года они объявили о своем разрыве. В январе 2020-го года пара снова сошлась.

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