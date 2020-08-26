Беременная модель Джиджи Хадид опубликовала снимки со своей новой фотосесии, на которых она позирует в прозрачных платьях.
Фотографии появились в Instagram модели.
— Растущий ангел, — подписала фотосет Хадид.
Только за первый час после публикации посты собрали миллионы лайков.
Читайте: Ники Минаж беременна
О том, что Джиджи в положении стало известно в мае 2020 года. Модель ждет ребенка от своего избранника Зейна Малика. Несмотря на публичность, пара была скупа в комментариях о беременности Джиджи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Беременность Хадид
Впервые о том, что американская модель Джиджи Хадид ожидает первенца, стало известно 29 апреля 2020 года. Отец будущего ребенка — 27-летний британский певец, экс-участник группы One Direction Зейн Малик.
Хадит и Малик в отношениях с 2015 года, однако в марте 2018 года они объявили о своем разрыве. В январе 2020-го года пара снова сошлась.