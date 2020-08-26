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Тенет выходит в прокат: трейлер и 5 интересных фактов о фильме

В Украине первая громкая премьера голливудского блокбастера — выходит фильм Тенет режиссера Кристофера Нолана.

Научно-фантастический боевик с Джоном Вашингтоном и Робертом Патиссоном трижды не мог выйти из-за пандемии коронавируса.

В украинский прокат фильм выходит, как и во всем мире — 27 августа.

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5 фактов о фильме:

  • Кристофер Нолан писал сценарий семь лет;
  • все актеры увидели сценарий только после утверждения на роль;
  • фильм начинается из сцен в Киевской опере. Но съемки фильма проходили в семи странах, но в Украину съемочная группа не приезжала;
  • Тенет — это название организации, в которую главный герой вступает на службу;
  • пандемия не помешала постпродакшену, так как команда Нолана привыкла работать удаленно.

Украинское кино в Голливуде

Фильм Let It Snow украинского режиссера Станислава Капралова купила дистрибьюторская кинокомпания Lionsgate. Теперь его смогут увидеть зрители во всех кинотеатрах США, начиная с 22 сентября 2020 года.

Это история двух американцев, которые приезжают в Грузию в горы, но за ними устраивает охоту человек на снегоходе.

Видео: Планетакіно

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