Тенет выходит в прокат: трейлер и 5 интересных фактов о фильме

В Украине первая громкая премьера голливудского блокбастера — выходит фильм Тенет режиссера Кристофера Нолана.
Научно-фантастический боевик с Джоном Вашингтоном и Робертом Патиссоном трижды не мог выйти из-за пандемии коронавируса.
В украинский прокат фильм выходит, как и во всем мире — 27 августа.
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5 фактов о фильме:
- Кристофер Нолан писал сценарий семь лет;
- все актеры увидели сценарий только после утверждения на роль;
- фильм начинается из сцен в Киевской опере. Но съемки фильма проходили в семи странах, но в Украину съемочная группа не приезжала;
- Тенет — это название организации, в которую главный герой вступает на службу;
- пандемия не помешала постпродакшену, так как команда Нолана привыкла работать удаленно.
Украинское кино в Голливуде
Фильм Let It Snow украинского режиссера Станислава Капралова купила дистрибьюторская кинокомпания Lionsgate. Теперь его смогут увидеть зрители во всех кинотеатрах США, начиная с 22 сентября 2020 года.
Это история двух американцев, которые приезжают в Грузию в горы, но за ними устраивает охоту человек на снегоходе.
Видео: Планетакіно