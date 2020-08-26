Супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шейхлисламова) — одна из самых известных российских моделей в мире.

Свою карьеру Ирина Шейк начала студенткой Челябинского экономического колледжа, а сейчас имеет многомиллионные контракты с влиятельными домами моды, снимается в клипах Канье Уэста и часто появляется на обложці Vogue.

Год назад Ирина Шейк объявила о разрыве отношений со своим мужем Брэдли Купером, однако это не помешало ей продолжить карьеру одной из самых оплачиваемых моделей мира.

Факты ICTV публикуют пять самых соблазнительных пляжных фотографий Ирины Шейк.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 7 Лют 2017 р. о 7:21 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 2 Січ 2020 р. о 4:00 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 1 Січ 2020 р. о 2:11 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 14 Січ 2017 р. о 11:09 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Лип 2018 р. о 6:31 PDT

Модель Playboy приобрела футбольный клуб

Чилийская модель известного мужского журнала Playboy Даниэлла Чавес стала владелицей футбольного клуба.

Теперь ей предстоит любительский футбольный клуб Ранкагуа Сур из родного города Ранкагуа.

В 2015 году модель Даниэлла Чавес заявила, что состояла в интимных отношениях с Криштиану Роналду, пока он встречался с моделью Ириной Шейк.

Фото: irinashayk