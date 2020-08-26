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Я ушел на пенсию в 14 лет: биография и яркие цитаты Маколея Калкина

26 августа американский актер Маколей Калкин празднует день рождения — ему исполнилось 40 лет.

Голливудский актер стал популярным в 10 лет, в частности благодаря фильму Один дома.

Этот фильм для многих уже стал традиционным во время Новогодних праздников.

Однако Маколей Калкин известен не только по роли Кевина. Биографию и интересные факты об актере читайте в нашем материале.

Биография

Маколей Калкин празднует 40 лет: биография и интересные факты

Маколей Калкин родился в Нью-Йорке в семье актеров. У него от природы был актерский талант, потому с четырех лет Калкин уже играл в театре.

Тогда же он начал сниматься в рекламных роликах.

Позже Маколей сыграл главную роль в фильме Дядюшка Бак, где его партнером был Джон Кэнди. На съемках актер встретил продюсера фильма Один дома, который как раз искал исполнителя главной роли.

Однако уже в 1994 году актер получил номинацию Худший актер за фильмы Расквитаться с отцом и Богатенький Ричи.

21 июня 1998 Маколей женился на актрисе Рэйчел Майнер, однако через два года пара разошлась.

Также актер несколько лет был в отношениях с актрисой Милой Кунис — до 2011 года.

Маколея несколько раз арестовывали за хранение и употребление наркотиков, но каждый раз он обходился штрафом.

Интересные факты о Маколее Калкине:

  • Изначально менеджером юного актера стал его отец.
  • Калкин часто гостил у Майкла Джексона и выступал в судах на его защиту.
  • Маколей крестил дочь Майкла Джексона.
  • Маколей получил несколько номинаций и наград как лучшее открытие.
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Яркие цитаты актера

Маколей Калкин празднует 40 лет: биография и интересные факты

— В детстве у меня не было шанса побыть ребенком. Я отправился на пенсию в 14 лет.

Актер рассказал, что не смотря на распространенное мнение, он никогда не лечился от наркозависимости.

— Когда я веду себя как обычный человек, люди думают, что я сумасшедший.

Маколей часто слышит о себе много лжи, в частности, что он умер от передозировки.

— Для большинства людей я все еще ребенок. Это и благословение, и проклятие одновременно.

Касательно своей карьеры актер говорил, что он невостребованный сейчас.

— Я самый невостребованный актер из всех, кого я знаю.

— У меня была вся слава, которую только можно пожелать, но я сбежал от нее и не жалею об этом.

Новый Один дома

Американские блогеры презентовали свою версию культового фильма Один дома, где с помощью компьютерной программы изменили лицо Кевина. Теперь главным героем киноленты стал Сильвестр Сталлоне.

Создатели ролика отобрали и смонтировали самые яркие сцены фильма 90-х.

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