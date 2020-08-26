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Жан-Клод Ван Дамм в Бортничах – как проходят съемки фильма от Netflix

В сети появились фото, на которых запечатлен съемочный процесс фильма The Last Mercenary.

Фото опубликовал киевлянин Максим Кобец.

Некоторые сцены снимали прямо среди жилых домов в Бортничах. По словам Кобеца, на время съемок все входы и выходы из его двора перекрыла муниципальная охрана.

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На снимках также фигурирует Жан-Клод Ван Дамм.

— Сегодня мои рабочие будни сопровождают крики Action и гудение съемочного стаффа. Впервые мой двор, все входы и выходы, перекрыты муниципальной охраной. Выхожу на балкон, присматриваюсь, но тут вижу, что это — Ван Дамм, — написал Кобец.
К слову, почти все члены съемочной группы, кроме актеров, носят маски.

  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
  • The Last Mercenary: как проходят съемки фильма от Netflix (ФОТО)
Жан-Клод Ван Дамм в Бортничах – как проходят съемки фильма от Netflix / 9 фотографий

The Last Mercenary от Netflix

В июля стало известно, что в Украине Netflix снимает свой первый фильм под названием The Last Mercenary.

Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже.

По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Источник: Максим Кобец

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