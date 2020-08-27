Blow Your Mind: Тина Кароль записала песню с Snoop Dogg, Luca Dayz и LOE

Украинская певица Тина Кароль записала совместную композицию Blow Your Mind с американскими исполнителями рэпером Snoop Dogg, R&B-певцом Luca Dayz и группой LOE.

По словам одного из соавторов хита, песня Blow Your Mind — это результат трехлетней работы.

— 3 года прошло с тех пор, как мы начали этот проект. Большое спасибо всем, кто поддержал в реализации: артистам, моей команде, авторам песен, продюсерам, инженерам, экспертам, менеджерам и т. д. И, конечно же, спасибо фанатам, — написал в Instagram Luca Dayz.

Премьера запланирована на 28 августа на Apple Music, однако песню Blow Your Mind можно послушать уже сейчас на платформе Soundcloud.

К слову, украинская певица Тина Кароль и несколько российских исполнителей отказались от выступлений в день тишины накануне президентских выборов в Беларуси, 8 августа.