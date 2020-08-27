14 сентября в 20.15 на СТБ стартует показ исторического сериала И будут люди, снятого студией FILM.UA по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины по мотивам эпохального романа Анатолия Димарова.

27 августа создатели саги презентовали официальный постер и трейлер проекта, а также запустили промосайт, на котором собрана вся информация о проекте.

Они обещают выпустить еще четыре видеоролика, которые познакомят зрителей с главными героями, сюжетными линиями и поворотными событиями сериала.

– Зрителю может показаться, что ролики рассказывают истории украинцев в ХХ веке, но это не так. Эти ролики о нас с вами сегодняшних, о том, что мы до сих пор сталкиваемся с теми же проблемами, переживаниями и драмами, что и наши прабабушки и прадедушки, – рассказал руководитель отдела эфирного промо телеканала СТБ Лидия Панькив.

Это эпическая драма, в основе которой – человеческие судьбы на фоне исторических событий в Украине начала ХХ века: Первая мировая, раскулачивание, революция, голодомор.

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В сериале 12 эпизодов, которые детально познакомят с 12 основными героями и их судьбами. Смотрите историческую сагу с понедельника по четверг.

– И будут люди – это семейная сага, в которой каждый сможет найти близкую себе историю и узнать в героях своих родных, – отметил креативный продюсер проекта Олеся Лукьяненко.











И будут люди: на СТБ 14 сентября выходит новый исторический сериал / 3 фотографии

В ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.

Режиссер-постановщик сериала: Аркадий Непиталюк; продюсеры: Сергей Демидов, Виктор Мирский, Людмила Семчук; креативный продюсер: Олеся Лукьяненко; авторы сценария: Татьяна Щегельская, Тарас Антипович, по роману Димарова И будут люди.

Спіймати Кайдаша

Осенью на телеканале СТБ состоится показ расширенной версии 12-серийного проекта Спіймати Кайдаша, снятого по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого.

Весной он вышел на экраны и сразу получил первые места по количеству просмотров, поразив украинцев своей естественностью.

Сюжет, герои и много сцен взяты из повести, но события показаны современные — с 2005-го до 2014 года.