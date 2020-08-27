В СМИ появилась информация, что новой возлюбленной Брэда Питта стала немецкая модель Николь Потуральски. Именно с ней актер отправился в Париж, а затем в Ле-Кастелле.

Очевидцы, которые видели пару, отмечают, что вели они точно не как друзья. Брэд и Николь целовались, обнимались и не могли насладиться общением.

— Брэд был очень внимательными к своей спутнице. Рядом находились люди, но он, похоже, не боялся быть замеченным. Девушка, которая была рядом, настоящая красавица и к тому же намного моложе его, — говорят инсайдеры.

К слову, многие считают, что Николь очень похожа на модель Ирину Шейк. Некоторые говорят, что она имеет общие черты лица с экс-женой Питта Анджелиной Джоли.

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Николь Потуральски — модель и уже успела появиться на нескольких обложках известных журналов. Девушка знает пять языков, а раньше собиралась стать биологом.



















Ирина Шейк или Анджелина Джоли? В СМИ назвали имя новой возлюбленной Брэда Питта / 5 фотографий

Анджелина Джоли vs Брэд Питт

Экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт вместе посещают сеансы семейной терапии.

Главной причиной остается больной развод и право на опеку над шестью детьми.

56-летний Брэд Питт и 45-летняя Анджелина Джоли встречались более 10 лет, а в браке были почти два года.

У экс-супругов есть шестеро детей: Мэддокс (18 лет), Пакс (16 лет), Захара (15 лет), Шайло (14 лет), Нокс и Вивьен (12 лет).