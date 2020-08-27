Украинская группа The Hardkiss выпустил новую песню — Кобра. Трек записан вместе с популярным исполнителем Monatik.

Анонс нового трека вышел еще прошло дня и уже успел сильно заинтриговать поклонников. Пользователи пишут, что для них такой дуэт стал неожиданностью.

— Премьера: Кобра. Уже на всех стримингових платформах, — написала в своем Instagram лидер группы Юлия Санина.

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На премьеру песни уже отреагировала Джамала и прокомментировала пост:

— Побежала слушать!

Выбрать, где послушать новую песню, можно здесь. Она уже доступна на Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer и Play Музыка.

Шоу 42 хитов

Ко Дню независимости Украины звезды устроили шоу 42 хитов. В нем также приняла участие группа The Hardkiss. Юлия Санина исполнила песню Джамалы 1944, с которой она победила на Евровидении.

Шоу продолжалось более 16 минут и завершился песней Червона рута в исполнение Нины Матвиенко.