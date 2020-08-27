Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно посетила Украину. Она прилетела из Нью-Йорка на кинофестиваль Молодость, где состоялся показ фильма украинского режиссера Станислава Капралова Let it snow, в котором звезда сыграла главную роль.

Факты ICTV пообщались с Иванной Сахно о том, как она переболела коронавирусом, секретах успеха и жизни в США.

Мой организм выключился. Сахно о коронавирусе

Актриса Иванна Сахно переболела коронавирусом. Она заразилась во время работы над одной из лент в Испании, узнала о болезни уже в Нью-Йорке.

— Еще в Испании у меня болела спина. Затем начались боли в грудной клетке, кашель, температура и слабость. После прилета я много спала. Мой организм просто выключился, — рассказывает Сахно о своих симптомах.

По ее словам, болезнь давала о себе знать еще в течение двух месяцев. Ей приходилось возвращаться в госпиталь три раза. Сейчас актриса призывает всех быть осторожными, заботиться о своем здоровье и быть ответственными.

— Это достаточно серьезная вещь. Даже если у тебя нет симптомов, но ты можешь переносить вирус и инфицировать других. Поэтому надо носить маски, ты защищаешь мир от себя, — добавляет она.

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Микс труда и везения. Актриса о своем успехе

Сейчас Иванна Сахно прибыла на показ фильма украинского режиссера Станислава Капралова Let it snow, где она сыграла главную роль. По ее словам, работа над ним была сложной.

— Мы снимали в горах в Грузии. Физическая нагрузка была огромной, потому что там достаточно высоко. Мы снимали по 17-18 часов. Иногда надо было и в снегу, и в холодной реке находиться, — делится впечатлениями Иванна Сахно.

Актриса никогда не боялась тяжелой работы. Это, по мнению звезды, и привело ее к успеху.

— Это труд, вера в себя, вера в людей вокруг тебя, познание себя и открытость миру. Нужно постоянно работать и стараться быть лучшим. Везение — это часть работы. Если у тебя есть определенный момент, и ты к нему не готов, из этого ничего не получится. В каждой сфере должен быть микс работы над собой, везения и постоянного стучания в дверь, — добавляет она.

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Сахно об Украине и украинцах в США

По словам Сахно, об Украине в США знают, местные жители интересуются новостями страны, однако недостаточно.

— Об Украине в США знают. Новости есть, но, по моему мнению, их недостаточно. Я стараюсь всем больше рассказывать об Украине, — говорит актриса.

Общалась Сахно и с голливудскими звездами украинского происхождения, в частности, с Милой Кунис.

— С Милой Кунис у меня была возможность работать над фильмом. С ней достаточно интересно, она настоящий человек, который любит познавать мир. Первый вопрос, который она мне задала, был об Украине, о моем детстве в этой стране, — подводит итог Сахно.

Украинский фильм в Голливуде

Американский дистрибьютор Lionsgate приобрел права на украинский фильм Let it Snow режиссера Станислава Капралова.

Главную роль в ленте Let it Snow сыграла Иванна Сахно.

22 сентября фильм выйдет в прокат в VOD-формате.

Журналистка Вікна СТБ Анастасия Галкина