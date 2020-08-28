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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

24 часа стрима и более 50 артистов: где смотреть онлайн-фестиваль Intercity Live 4

Международный художественный онлайн-фестиваль Intercity Live 4: Eurotrip состоится 29 и 30 августа в 12.00 на YouTube-канале Телевидение Торонто.

Два стрима в субботу и воскресенье пройдут по 12 часов, в течение которых будут выступать около полусотни артистов из Украины и Европы.

Стрим состоится из разных уголков Европы: из 15 городов Украины, а также Польши, Франции, Германии, Латвии, Румынии, Литвы и Швейцарии.

Артисты будут выступать на берегу озера в Тернополе, на киевском пляже, на большой концертной площадке Парижа, в Барбакане Русской Брамы в Каменце-Подольском и возле Дворца культуры Погулянка во Львове.

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Среди хедлайнеров будут эпатажные Хамерман Уничтожает Вирусы, участники финала Нацотбора Евровидения группа TVORCHI, сайд-проект двух участников Dakh Daughters Ragapop, парижский коллектив La Mathilde.

Кроме того, будут документальные фильмы, анимация, создание муралей вживую и техно-аэробика.

Как карантин изменил творческую индустрию и почему, как раньше, уже не будет — читайте в материале Фактов ICTV.

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