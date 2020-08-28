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Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Умер создатель Скуби-Ду Джо Руби

Аниматор Джо Руби умер в Калифорнии. Руби умер от естественных причин в прошедшую среду в Вестлейк-Виллидж. Ему было 87 лет. Он известный как создатель персонажа Скуби-Ду.

Оригинальное шоу рассказывало о приключениях корпорации Тайна — команды четырех подростков Фред, Велма, Дафна, Шэгги и пса Скуби-Ду, которая раскрывала сверхъестественные загадки по всей стране.

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После того, как Скуби-Ду стал хитом, Руби и Спирс были наняты президентом CBS по детским программам Фредом Сильверманом для пересмотра утреннего блока мультипликации канала.

Смерть Джона Саксона

26 июля американский актер Джон Саксон умер в результате осложнений, вызванных затяжной пневмонией.

Ему было 83 года: о большой потере сообщил британский кинорежиссер Эдгар Райт.

Самая известная роль Саксона — лейтенант Томпсон в культовой трилогии Кошмар на улице Вязов.

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