Аниматор Джо Руби умер в Калифорнии. Руби умер от естественных причин в прошедшую среду в Вестлейк-Виллидж. Ему было 87 лет. Он известный как создатель персонажа Скуби-Ду.
Оригинальное шоу рассказывало о приключениях корпорации Тайна — команды четырех подростков Фред, Велма, Дафна, Шэгги и пса Скуби-Ду, которая раскрывала сверхъестественные загадки по всей стране.
RIP to Joe Ruby, co-creator of Scooby-Doo. pic.twitter.com/pefkOp0RCh
— Dion Powell, Jr. (@DionDrockjr) August 27, 2020
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После того, как Скуби-Ду стал хитом, Руби и Спирс были наняты президентом CBS по детским программам Фредом Сильверманом для пересмотра утреннего блока мультипликации канала.
Смерть Джона Саксона
26 июля американский актер Джон Саксон умер в результате осложнений, вызванных затяжной пневмонией.
Ему было 83 года: о большой потере сообщил британский кинорежиссер Эдгар Райт.
Самая известная роль Саксона — лейтенант Томпсон в культовой трилогии Кошмар на улице Вязов.