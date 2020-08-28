Популярная k-pop группа Blackpink и американская певица Селена Гомес презентовали совместный клип на песню Ice Cream.

К слову, артистки ни разу не встретились из-за карантина в мире. Клип пришлось снимать на разных континентах, поэтому на видео они не пересекаются.

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— Мы все большие поклонницы Селены Гомес. Мы так и не смогли встретиться в реальной жизни, но общались с ней много раз и поэтому смогли прочувствовать ее неотразимое обаяние. Селена сказала, что также является большой фанаткой Blackpink, что действительно нас осчастливило. Мы все очень довольны результатом, — отметили певицы из коллектива Blackpink.

К слову, в образах артисток из Blackpink использовались шляпы от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Майли Сайрус — Midnight Sky

Майли Сайрус выпустила клип Midnight Sky. Его режиссером является сама певица.

Видео снято в стиле 80-х, о чем свидетельствуют кадры исполнение песни на сцене на фоне надписи Disco.