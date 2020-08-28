PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Селена Гомес и Blackpink в украинских шляпах презентовали совместный клип

Популярная k-pop группа Blackpink и американская певица Селена Гомес презентовали совместный клип на песню Ice Cream.

К слову, артистки ни разу не встретились из-за карантина в мире. Клип пришлось снимать на разных континентах, поэтому на видео они не пересекаются.

Читайте: Южнокорейская группа BTS установила мировой YouTube-рекорд

— Мы все большие поклонницы Селены Гомес. Мы так и не смогли встретиться в реальной жизни, но общались с ней много раз и поэтому смогли прочувствовать ее неотразимое обаяние. Селена сказала, что также является большой фанаткой Blackpink, что действительно нас осчастливило. Мы все очень довольны результатом, — отметили певицы из коллектива Blackpink.

К слову, в образах артисток из Blackpink использовались шляпы от украинского дизайнера Руслана Багинского.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Two RB baker boy caps appeared in Blackpink and Selena Gomez’s ‘Ice Cream’. Love you girls! @blackpinkofficial @selenagomez 

Публикация от Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats)

Майли Сайрус — Midnight Sky

Майли Сайрус выпустила клип Midnight Sky. Его режиссером является сама певица.

Видео снято в стиле 80-х, о чем свидетельствуют кадры исполнение песни на сцене на фоне надписи Disco.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка