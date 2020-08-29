В ночь на 29 августа из жизни ушел голливудский актер Чедвик Боузман. Он умер в возрасте 42 лет от рака.

Факты ICTV подготовили биографию Чедвика Боузмана и топ-5 фильмов актера.

Биография

Чедвик Боузман родился 29 ноября 1977 года в городе Андерсон (штат Южная Каролина). Его отец был предпринимателем, мать — медсестрой. Семья жила небогато, Чедвик был единственным ребенком, с детства ему прививали любовь к церкви.

Учился в среднестатистической американской школе, увлекался баскетболом.

Высшее образование в области режиссуры получил в Говардском университете в Вашингтоне. Позже также окончил Британско-американскую академию драмы в Оксфорде и аспирантуру в Академии киноискусства Нью-Йорка.

Он мечтал стать сценаристом и режиссером, долгое время писал сценарии для мыльных опер, преподавал драматическое искусство.

Первой работой стала эпизодическая роль в сериале Третья смена в 2003 году.

Через пять лет он перебрался в Лос-Анджелес, где актера заметили и стали предлагать роли в знаковых фильмах.

Чедвик Боузман играл в сериалах Линкольн Хайтс, Неизвестные лица, фильмах Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса, Пулевое ранение, День драфта, Джеймс Браун: Путь наверх, Боги Египта, Послание Кинга.

В 2014 году актера утвердили на роль первого чернокожего супергероя Черной пантеры в одноименном фильме от Marvel.

Актер был очень затребованным и мог бы сняться еще в ряде фильмов, однако в 2016 году ему ставят диагноз — третья стадия рака толстой кишки. В течение четырех лет Чедвик Боузман безуспешно боролся с болезнью, однако она постоянно прогрессировала.

Он умер 28 августа, за три месяца до своего 43-летия.

Читайте: 4,6 млн просмотров за сутки! Новый трейлер Черной пантеры с Чедвиком Боузманом покорил сеть

Топ-5 фильмов с Чедвиком Боузманом

Черная пантера (2018)

Послание от Кинга (2016)

21 мост (2019)

Джеймс Браун: Путь наверх (2014)

Маршалл (2017)

Смерть Чедвика Боузмана

О том, что Чедвик Боузман умер, стало известно 29 августа.

О кончине актера сообщили на его официальной странице в Instagram.

Он умер у себя на родине, в США.