Звезду Гарри Поттера изнасиловал тренер по теннису, когда ей было 14 лет

Британская актриса Джесси Кейв, которая играла Лаванду Браун в нескольких фильмах о Гарри Поттере, рассказала, что в 14 лет ее изнасиловал тренер по теннису.

— Я считаю, что изнасилование в 14 – это очень плохо. Когда это сделал твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, который пользуется своей властью. Меня использовали, а он в итоге попал в тюрьму, – рассказала Джесси Кейв.

Она добавила, что это сильно на нее повлияло, а на восстановление ушло много времени.

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— И мой сексуальный опыт, и развитие сексуальной жизни – все пошло совсем другим путем. Я все еще чувствую последствия того времени. Я это осознаю только 18 лет спустя, — отметила актриса.

Изнасилование Дейзи Коулмэн

5 августа американская актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой в возрасте 23 лет.

В 14 лет Коулмэн изнасиловал 17-летний футболист средней школы с политическими связями, в то время как другой студент снимал видео.

Первоначально обвинения были предъявлены, но в итоге сняты.

Источник: We Can’t Talk About That Right Now