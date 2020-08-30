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Джоли отреагировала на сообщение о романе Питта с Потуральски — СМИ

Амириканський таблоид HollywoodLife опубликовал якобы реакцию актрисы Анджелины Джоли на новый роман ее экс-супруга Брэда Питта с немецкой моделью Николь Потуральски.

По словам инсайдера, передавшего слова Джоли журналистам, актриса будет интересоваться личной жизнью Питта, если это может касаться их детей.

— Анджелине интересно, с кем Брэд встречается, если это повлияет на их детей. Но кроме этого, ей не интересно знать о его любовной жизни, — рассказал источник таблоида.

Инсайдер добавил, что у Джоли больше нет никаких романтических чувств к Питту.

— Значит, на этом уровне — это не проблема, — передал слова актрисы источник.

Читайте: Конфликт исчерпан: Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми

СМИ назвали имя новой возлюбленной Брэда Питта

В СМИ появилась информация о том, что 56-летнего Питта видели за поцелуем с 27-летней моделью Потуральски перед тем, как влюбленные сели в частный самолет. Пара якобы выглядела, как “влюбленные подростки”.

Источник: HollywoodLife

Фото: Dreamstime

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