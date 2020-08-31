Netflix открывает бесплатный доступ к некоторым фильмов в Украине (СПИСОК)

Популярный медийный сервис Netflix откроет доступ без оформления подписки к некоторым сериалам и фильмам на территории Украины.

Такое предложение будет доступно во всех странах, где работает платформа.

В представительстве Netflix такой шаг объяснили поиском новых маркетинговых предложений, чтобы привлечь как можно больше новых подписчиков.

К бесплатному просмотру доступны:

Очень странные дела (1 эпизод 1 сезона);

Загадочное убийство;

Элита (1 эпизод 1 сезона);

Босс-молокосос: cнова в деле;

Птичий короб;

Когда они нас увидят (1 эпизод 1 сезона);

Любовь слепа (1 эпизод 1 сезона);

Два папы;

Наша планета (1 эпизод 1 сезона);

Грейс и Фрэнки (1 эпизод 1 сезон).

Отмечается, что просмотр без оформления подписки доступен только в мобильных браузерах на Android, а также на Windows или Mac.

Что посмотреть на Netflix осенью

Ежегодно платформа Netflix тратит почти $10 млрд на создание собственного контента — фильмов и сериалов.

Осенью хочется посмотреть что-то новенькое, особенно во время карантина: кроме новинок, многие зрители любят пересматривать старые, но рейтинговые киноленты.

В подборке лучших сериалов Netflix от Фактов ICTV представлены захватывающие триллеры, комедии и научную фантастику.