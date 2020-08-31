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Netflix открывает бесплатный доступ к некоторым фильмов в Украине (СПИСОК)

Популярный медийный сервис Netflix откроет доступ без оформления подписки к некоторым сериалам и фильмам на территории Украины.

Такое предложение будет доступно во всех странах, где работает платформа.

В представительстве Netflix такой шаг объяснили поиском новых маркетинговых предложений, чтобы привлечь как можно больше новых подписчиков.

Netflix

К бесплатному просмотру доступны:

  • Очень странные дела (1 эпизод 1 сезона);
  • Загадочное убийство;
  • Элита (1 эпизод 1 сезона);
  • Босс-молокосос: cнова в деле;
  • Птичий короб;
  • Когда они нас увидят (1 эпизод 1 сезона);
  • Любовь слепа (1 эпизод 1 сезона);
  • Два папы;
  • Наша планета (1 эпизод 1 сезона);
  • Грейс и Фрэнки (1 эпизод 1 сезон).

Отмечается, что просмотр без оформления подписки доступен только в мобильных браузерах на Android, а также на Windows или Mac.

Что посмотреть на Netflix осенью

Ежегодно платформа Netflix тратит почти $10 млрд на создание собственного контента — фильмов и сериалов.

Осенью хочется посмотреть что-то новенькое, особенно во время карантина: кроме новинок, многие зрители любят пересматривать старые, но рейтинговые киноленты.

В подборке лучших сериалов Netflix от Фактов ICTV представлены захватывающие триллеры, комедии и научную фантастику.

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