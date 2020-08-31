Netflix открывает бесплатный доступ к некоторым фильмов в Украине (СПИСОК)

Популярный медийный сервис Netflix откроет доступ без оформления подписки к некоторым сериалам и фильмам на территории Украины.
Такое предложение будет доступно во всех странах, где работает платформа.
В представительстве Netflix такой шаг объяснили поиском новых маркетинговых предложений, чтобы привлечь как можно больше новых подписчиков.
К бесплатному просмотру доступны:
- Очень странные дела (1 эпизод 1 сезона);
- Загадочное убийство;
- Элита (1 эпизод 1 сезона);
- Босс-молокосос: cнова в деле;
- Птичий короб;
- Когда они нас увидят (1 эпизод 1 сезона);
- Любовь слепа (1 эпизод 1 сезона);
- Два папы;
- Наша планета (1 эпизод 1 сезона);
- Грейс и Фрэнки (1 эпизод 1 сезон).
Отмечается, что просмотр без оформления подписки доступен только в мобильных браузерах на Android, а также на Windows или Mac.
Что посмотреть на Netflix осенью
Ежегодно платформа Netflix тратит почти $10 млрд на создание собственного контента — фильмов и сериалов.
Осенью хочется посмотреть что-то новенькое, особенно во время карантина: кроме новинок, многие зрители любят пересматривать старые, но рейтинговые киноленты.
В подборке лучших сериалов Netflix от Фактов ICTV представлены захватывающие триллеры, комедии и научную фантастику.