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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Триумф Lady Gaga и “вирусные” лауреаты: как прошла премия MTV VMA 2020

В США прошла премия MTV Video Music Awards 2020 в карантинном режиме.

Победителем в главной номинации Видео года стал The Weeknd с клипом на песню Binding Lights. В время вручения артист отметил, что ему трудно праздновать, и попросил справедливости для Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор, имея в виду раненного полицией афроамериканца и застреленную при обыске ее дома правоохранителями афроамериканку.

Больше всего статуэток забрала Lady Gaga и ее коллега по дуэту Ариана Гранде.

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К слову, пандемия коронавируса продиктовала и тут свои правила. Так, на MTV Video Music Awards появилась новая номинация — Лучшее музыкальное видео, сделанное дома.

Церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards проходила в Нью-Йорке без зрителей и с ограничениями из-за Сovid-19.

Видео года — The Weeknd — Blinding Lights

Лучшее R&B-видео — The Weeknd — Blinding Lights

Артист года — Lady Gaga

Песня года — Lady Gaga и Ariana Grande — Rain on Me

Лучшая коллаборация — Lady Gaga и Ariana Grande — Rain on Me

Лучший новый артист — Doja Cat

Лучшее поп-видео — BTS — On

Лучшее K-Pop видео — BTS — On

Лучшее хип-хоп видео — Megan Thee Stallion – Savage

Лучшее рок видео — Coldplay – Orphans

Лучшее альтернативное видео — Machine Gun Kelly — Bloody Valentine

Лучшее латиноамериканское видео — Maluma ft. J Balvin — Qué Pena

Лучшее видео, снятое дома — Ariana Grande и Justin Bieber — Stuck with U

Майли Сайрус — Midnight Sky

Майли Сайрус выпустила клип Midnight Sky. Его режиссером является сама певица.

Видео снято в стиле 80-х, о чем свидетельствуют кадры исполнение песни на сцене на фоне надписи Disco.

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