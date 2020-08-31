София Ротару поделилась снимками с семейного торжества

Украинская певица София Ротару опубликовала серию снимков с празднования дня рождения своего сына Руслана Евдокименко. 24 августа ему исполнилось 50 лет.
На юбилей собралась вся большая семья 73-летней артистки.
На фото можно увидеть знаменитую мать именинника, так и его тетю Аурику, жену и детей. На некоторых снимках Руслан позировал в компании жены Светланы и детей — 19-летней дочери Сони и 26-летнего сына Анатолия.
Читайте: У Арнольда Шварценеггера родился внук
София Ротару появилась в коричневом платье с вышивкой. Она дополнила свой образ массивными украшениями и нежным макияжем.
В комментариях поклонники были потрясены великолепным внешним видом Софии Ротару: Какая же Вы красивая! Неописуемая красота! Богиня! Вечно молодая; Вы прекрасны бесспорно; Шикарная.
Дом Ротару за $1млн
София Ротару показала свой элитный загородный дом.
Певица живет в Киевской области, в районе Конча-Заспы, который находится недалеко от поселка Пятихатки.
Фото особняка Ротару — смотрите на Фактах ICTV.