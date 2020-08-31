44-летний российский актер и телеведущий Максим Галкин поделился совместной фотографией со своей 71-летней женой Аллой Пугачевой.
Поклонники звездной пары не могли не отметить внешний вид российской певицы Аллы Борисовны и с восторгом прокомментировали публикацию.
— Аллочка как девочка, когда рядом вы, Максим!, Красивые и счастливые, Алла Борисовна выпила эликсир молодости, Бесподобная!, Алла Борисовна просто огонь!, — писали поклонники.
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Вероятно, супруги отправились в небольшое путешествие. По мнению некоторых подписчиков, такой молодой Алла Пугачева остается благодаря своему мужу, который ее любит.
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Алла Пугачева часто делится с поклонниками своими фотографиями. Недавно похудевшая Алла Пугачева прогулялась в джинсовом костюме и черных прозрачных перчатках под песню Pretty Woman.
Фанаты Аллы Пугачевой засыпали певицу комплиментами, восхищаясь ее внешним видом и фигурой.