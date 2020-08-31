44-летний российский актер и телеведущий Максим Галкин поделился совместной фотографией со своей 71-летней женой Аллой Пугачевой.

Поклонники звездной пары не могли не отметить внешний вид российской певицы Аллы Борисовны и с восторгом прокомментировали публикацию.

— Аллочка как девочка, когда рядом вы, Максим!, Красивые и счастливые, Алла Борисовна выпила эликсир молодости, Бесподобная!, Алла Борисовна просто огонь!, — писали поклонники.

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Вероятно, супруги отправились в небольшое путешествие. По мнению некоторых подписчиков, такой молодой Алла Пугачева остается благодаря своему мужу, который ее любит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 31 Авг 2020 в 1:00 PDT

Алла Пугачева часто делится с поклонниками своими фотографиями. Недавно похудевшая Алла Пугачева прогулялась в джинсовом костюме и черных прозрачных перчатках под песню Pretty Woman.

Фанаты Аллы Пугачевой засыпали певицу комплиментами, восхищаясь ее внешним видом и фигурой.