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Факты / Шоу-бизнес

Выпила эликсир молодости! 71-летняя Пугачева восхитила внешним видом

44-летний российский актер и телеведущий Максим Галкин поделился совместной фотографией со своей 71-летней женой Аллой Пугачевой.

Поклонники звездной пары не могли не отметить внешний вид российской певицы Аллы Борисовны и с восторгом прокомментировали публикацию.

— Аллочка как девочка, когда рядом вы, Максим!, Красивые и счастливые, Алла Борисовна выпила эликсир молодости, Бесподобная!, Алла Борисовна просто огонь!, — писали поклонники.

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Вероятно, супруги отправились в небольшое путешествие. По мнению некоторых подписчиков, такой молодой Алла Пугачева остается благодаря своему мужу, который ее любит.

 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Алла Пугачева часто делится с поклонниками своими фотографиями. Недавно похудевшая Алла Пугачева прогулялась в джинсовом костюме и черных прозрачных перчатках под песню Pretty Woman.

Фанаты Аллы Пугачевой засыпали певицу комплиментами, восхищаясь ее внешним видом и фигурой.

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