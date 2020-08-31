PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Есть на что посмотреть: Тина Кароль взбудоражила сеть откровенным платьем

35-летняя украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми фото в откровенном белом платье.

Наряд прекрасно подчеркнул формы звезды. Сексуальный образ певица дополнила босоножками на шпильке и элегантными серьгами.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Поклонникам образ Тины Кароль пришелся по вкусу — в комментариях они засыпали звезду комплиментами.

— Нереальная! Богиня! Когда есть на что посмотреть! Непревзойденная! Королева! — пишут они.

Однако некоторые подписчики разглядели на фото лишний вес, а также отметили, что платье было неудачным — якобы нарушило пропорции и скрыло фигуру Тины Кароль.

Недавно Тина Кароль записала трек со Snoop Dogg. Из-за карантина композиция вышла без клипа, авторы решили ограничиться lyric-видео.

Теги:
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх