35-летняя украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми фото в откровенном белом платье.

Наряд прекрасно подчеркнул формы звезды. Сексуальный образ певица дополнила босоножками на шпильке и элегантными серьгами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 31 Авг 2020 в 12:20 PDT

Поклонникам образ Тины Кароль пришелся по вкусу — в комментариях они засыпали звезду комплиментами.

— Нереальная! Богиня! Когда есть на что посмотреть! Непревзойденная! Королева! — пишут они.

Однако некоторые подписчики разглядели на фото лишний вес, а также отметили, что платье было неудачным — якобы нарушило пропорции и скрыло фигуру Тины Кароль.

Недавно Тина Кароль записала трек со Snoop Dogg. Из-за карантина композиция вышла без клипа, авторы решили ограничиться lyric-видео.