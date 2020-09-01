Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала в Instagram достаточно откровенный снимок.
Модель на фото позирует полностью обнаженной, прикрывшись только прозрачной занавеской. Снимок был сделан на балконе. Сзади нее виднеются пальмы и море.
Читайте: Растущий ангел: беременная Джиджи Хадид разделась в новой фотосессии
Хайди отметила, что ее сфотографировал 31-летний супруг, музыкант Том Каулиц.
Интересно, что 47-летняя модель отключила комментарии под этим постом.
Лобода снялась топлес
Украинская певица Светлана Лобода выложила в сеть горячее фото с отдыха.
Место своего отдыха артистка не рассекретила, однако на фото видно, что там мало людей, тем более певица загорает топлес.