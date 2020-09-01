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Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Без комментариев: 47-летняя Хайди Клум полностью разделась, обнажив грудь

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала в Instagram достаточно откровенный снимок.

Модель на фото позирует полностью обнаженной, прикрывшись только прозрачной занавеской. Снимок был сделан на балконе. Сзади нее виднеются пальмы и море.

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Хайди отметила, что ее сфотографировал 31-летний супруг, музыкант Том Каулиц.

Интересно, что 47-летняя модель отключила комментарии под этим постом.

Хайди Клум

Лобода снялась топлес

Украинская певица Светлана Лобода выложила в сеть горячее фото с отдыха.

Место своего отдыха артистка не рассекретила, однако на фото видно, что там мало людей, тем более певица загорает топлес.

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