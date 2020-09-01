Эд Ширан стал отцом

Известный певец Эд Ширан поделился радосной новостью – у него родилась дочь.

Девочку назвали Лайра Антарктика Сиборн (Морерожденная) Ширан (Lyra Antarctica Seaborn Sheeran)

Ширан попросил уважать их личное пространство и посылает всем любви.

— И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно, и мы находимся здесь на седьмом небе от счастья. Мы надеемся, что в настоящее время вы уважаете нашу конфиденциальность. С любовью, увидимся, когда придет время возвращаться, — отметил Эд Ширан.

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Дочь артисту подарила его супруга Черри Сиборн.

Ширан обручился со своей школьной подругой, экс-хоккеисткой Черри Сиборн 21 января 2018 года. Через год пара расписалась.

Alyosha третий раз стала мамой

Украинская певица Alyosha родила третьего ребенка. В одной из социальных сетей, она разместила совместное фото с мужем Тарасом Тополей, лидером группы Антитела, и новорожденным ребенком.

В известной пары родилась девочка.