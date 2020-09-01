Борис Клюев умер от рака легких

Известный советский и российский актер Борис Клюев умер на 77-м году жизни.

Больше всего он запомнился зрителям в сериале Воронины, где сыграл Николая Петровича Воронина.

Борис Клюев долгое время боролся с раком, о чем сообщили в пресс-службе Малого театра.

В 2018 актеру Борису Клюеву диагностировали рак легких.

Глубокие соболезнования семье высказали в Малом театре, на сцене которого Борис Клюев сыграл около ста спектаклей.

Новость о смерти Бориса Клюева также прокомментировала актриса Анна Фроловцева, которая также снималась в сериале Воронины в роли его жены — Галины Ивановны Ворониной.

— Это очень тяжело. У меня просто нет слов.

Борис Клюев снялся в десятках советских фильмов, а впоследствии и российских фильмов.

В 1990-х годах занимался дубляжом украинских мультфильмов на русский язык.

Смерть Владимира Андреева

29 августа стало известно о смерти актера Владимира Андреева, который за два дня до этого отпраздновал 90-летие.

Актер снимался в фильмах Верные друзья, Аттестат зрелости и Сувенир для прокурора.

Источник: Малый театр