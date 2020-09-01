Борис Клюев умер от рака легких

Известный советский и российский актер Борис Клюев умер на 77-м году жизни.
Больше всего он запомнился зрителям в сериале Воронины, где сыграл Николая Петровича Воронина.
Борис Клюев долгое время боролся с раком, о чем сообщили в пресс-службе Малого театра.
В 2018 актеру Борису Клюеву диагностировали рак легких.
Глубокие соболезнования семье высказали в Малом театре, на сцене которого Борис Клюев сыграл около ста спектаклей.
Новость о смерти Бориса Клюева также прокомментировала актриса Анна Фроловцева, которая также снималась в сериале Воронины в роли его жены — Галины Ивановны Ворониной.
— Это очень тяжело. У меня просто нет слов.
Борис Клюев снялся в десятках советских фильмов, а впоследствии и российских фильмов.
В 1990-х годах занимался дубляжом украинских мультфильмов на русский язык.
Смерть Владимира Андреева
29 августа стало известно о смерти актера Владимира Андреева, который за два дня до этого отпраздновал 90-летие.
Актер снимался в фильмах Верные друзья, Аттестат зрелости и Сувенир для прокурора.
Источник: Малый театр