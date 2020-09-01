Вечером 31 августа, в 20.15, на СТБ состоялась премьера расширенной версии 12-серийного проекта Спіймати Кайдаша, снятого по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого.

Зрители увидели 1 и 2 серии. Следующие будут транслироваться каждый вечер с понедельника по четверг.

Создатели проекта, завоевавшего абсолютную любовь зрителей, решили выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ.

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Спіймати Кайдаша

12-серийный проект Спіймати Кайдаша вышел на экраны весной 2020 года и сразу же получил первые места по количеству просмотров, поразив украинцев своей естественностью.

Сюжет, герои и много сцен в сериале взяты из повести Нечуй-Левицкого, но события охватывает современные — с 2005-го до 2014 года.