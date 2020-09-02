Киану Ривз: самые известные фильмы с голливудским актером

2 сентября известный голливудский актер Киану Ривз празднует свое 56-летие.

Он родился в Ливане, имеет канадское гражданство, а имя актера Киану имеет гавайское происхождение и означает прохладный ветер над горой.

В личной жизни Киану Ривз пережил немало горя и разочарований, но спустя годы обручился с 46-летней художницей Александрой Грант.

Не любить или не знать культовые фильмы с Киану Ривзом невозможно — актер снялся в более 50 фильмах, имеет 12 наград и миллионы фанатов во всем мире.

Факты ICTV предлагают вам подборку самых известных фильмов с Киану Ривзом.

Скорость (1994)

Жанр — боевик, роль — Джек Тревен.

Фильм Скорость в карьере Киану Ривза сыграл немалую роль — именно эту ленту кинокритики считают лучшей работой актера.

Кроме этого, на съемках он начал встречаться с актрисой Сандрой Буллок.

В фильме присутствуют все “классические фишки” американского боевика — террорист угрожает взрывом ради миллионов долларов и минирует рейсовый автобус, который придется спасать сотруднику спецслужб Джеку Тревену.

Для спасения человеческих жизней он объединяет свои усилия со случайной попутчицей Энни Портер.

Фильм Скорость является обладателем сразу двух статуэток Оскар.

Адвокат дьявола (1997)

Жанр — драма с элементами триллера, роль — Кевин Ломакс.

Фильм Адвокат дьявола был снят одноименным романом Эндрю Найдермана.

Вместе с Киану Ривзом в главных ролях снялись актеры Аль Пачино и Шарлиз Терон.

Страсть к выигрышу громких адвокатских дел помогает главному герою молниеносно получить престижную работу и сблизиться с главным руководителем корпорации, которого подозревают в откровенно нечистых делах.

Замечательная режиссура и игра актеров сделали свое дело — фильм хочется просматривать снова и снова.

Матрица (1999, 2003, 2022)

Жанр — научная фантастика, киберпанк, роль — Нео.

Фильм Матрица заслуженно считается “классикой жанра” — смесь постапокалипсиса с научной фантастикой и боевиком, в котором раскрывается суть будущего, где все люди подключены к Матрице, которая симулирует реальность.

Помимо борьбы с мощной компьютерной программой, хакер Нео сближается с непревзойденной Тринити, которую сыграла актриса Керри-Энн Мосс.

Немало трюков Киану Ривз по собственному желанию выполнял без всякой страховки, а на съемки двух следующих частей — Перезагрузка и Революция — выделил более $38 млн.

В апреле 2022 года планируется выход Матрицы 4, однако на время пандемии съемки были приостановлены.

Дом у озера (2006)

Жанр — мелодрама, фантастика, роль — Алекс Вайлер.

Фильм Дом у озера считают громким “объединением” одной из самых популярных пар 1990-х в Голливуде — Киану Ривза и Сандры Буллок.

Аргентинский режиссер использовал в фильме игру со временем — так, главные герои живут в разных годах. Он архитектор Алекс и живет в 2004 году, она врач Кейт и живет в 2006 году.

Связь между ними закрепляется лишь благодаря письмам в почтовом ящике, который стоит рядом с домом у озера.

Дом у озера понравился тем, кто любить искать потайные сенсы: в фильме есть ссылки на творчество Хичкока и Достоевского.

Джон Вик (2014, 2019, 2021)

Жанр — боевик, триллер, роль — Джон Вик.

Фильм Джон Вик раскрывает историю бывшего киллера, который уже давно отошел от дел.

Главной идеей ленты является месть — дорогу вдовцу Вику переходят члены мафии, которые угоняют его любимую машину Mustang и убивают домашнего любимца — собаку Дейзи, которого подарила жена Джона.

В 2014 году вышло сразу две части фильма, а Джон Вик 3 — Парабеллум зрители увидели в 2019 году. Сейчас идут съемки четвертой части — фильм должен выйти на экраны в конце мая 2021 года.

Киану Ривз, главный герой во всех фильмах о бывшем наемном убийце, недавно заявил — Я буду играть Джона Вика, пока буду держаться на ногах.