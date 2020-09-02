Киану Ривз празднует день рождения: лучшие мемы с актером

Один из самых известных голливудских актеров Киану Ривз 2 сентября празднует 56 день рождения.

За свою актерскую карьеру он снялся в десятках фильмов, получил 12 наград, был 21 раз номинирован в различных премиях, а в 2005 году даже получил звезду на Голливудской аллее славы.

Настоящую популярность для Киану Ривза принесла лента Скорость (1994 год), но к числу культовых актеров он был зачислен после выхода фильма Матрица в 1999 году.

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Но зрители особенно полюбили Киану Ривза за простоту, ведь часто поведение актера совсем не похоже на поведение его коллег. Он с легкостью может проехаться в метро, ​​помочь тем, кто в этом нуждается, дать автограф фанату, который сам стесняется подойти, а еще он умеет пошутить и посмеяться над собой.

По случаю дня рождения Киану Ривза, Факты ICTV собрали лучшие мемы с актером.



































Киану Ривзу — 56! Лучшие мемы с актером, за которые его все любят / 9 фотографий

Киану Ривз оказался в украинском учебнике по истории

Мемы с Киану Ривзом настолько популярны, что издатели украинского учебника истории для 10 класса добавили в один из разделов фотожабу с актером.

Вместо оригинального фото работников на строительстве небоскреба в Нью-Йорке напечатали мем Sad Keanu (Печальный Киану), где к фотографии прифотошопили печального Ривза.