Киану Ривз празднует день рождения: лучшие мемы с актером

Один из самых известных голливудских актеров Киану Ривз 2 сентября празднует 56 день рождения.
За свою актерскую карьеру он снялся в десятках фильмов, получил 12 наград, был 21 раз номинирован в различных премиях, а в 2005 году даже получил звезду на Голливудской аллее славы.
Настоящую популярность для Киану Ривза принесла лента Скорость (1994 год), но к числу культовых актеров он был зачислен после выхода фильма Матрица в 1999 году.
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Но зрители особенно полюбили Киану Ривза за простоту, ведь часто поведение актера совсем не похоже на поведение его коллег. Он с легкостью может проехаться в метро, помочь тем, кто в этом нуждается, дать автограф фанату, который сам стесняется подойти, а еще он умеет пошутить и посмеяться над собой.
По случаю дня рождения Киану Ривза, Факты ICTV собрали лучшие мемы с актером.
Киану Ривз оказался в украинском учебнике по истории
Мемы с Киану Ривзом настолько популярны, что издатели украинского учебника истории для 10 класса добавили в один из разделов фотожабу с актером.
Вместо оригинального фото работников на строительстве небоскреба в Нью-Йорке напечатали мем Sad Keanu (Печальный Киану), где к фотографии прифотошопили печального Ривза.