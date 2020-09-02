Четвертым хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 станет рэпер A$AP Rocky.

Организаторы уже два года подряд пытались пригласить исполнителя, но этому мешали разные причины.

Однако они надеются, что 7 июля 2021 года посетителям фестиваля все же удастся сполна насладиться его выступлением.

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Американский рэпер A$AP Rocky собирался выступить на Atlas Weekend еще в 2019 году. Но тогда его взяли под стражу за драку в Стокгольме.

Его обвинили в избиении двух парней, хотя сам рэпер утверждал, что невиновен и стал жертвой преследователей.

Также A$AP Rocky должен был стать одним из хедлайнеров фестиваля в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса Atlas Weekend перенесли на следующий год.