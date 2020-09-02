Четвертым хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 станет рэпер A$AP Rocky.
Организаторы уже два года подряд пытались пригласить исполнителя, но этому мешали разные причины.
Однако они надеются, что 7 июля 2021 года посетителям фестиваля все же удастся сполна насладиться его выступлением.
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A$AP Rocky — четвертий хедлайнер Atlas Weekend 2021 ???? Доля два роки поспіль всіляко заважає нам відірватися під його виступ на Main Stage, але цього разу Babushka Boi таки задасть настрій нашого вечора! Чекаємо на нього 7 липня 2021 і впевнені, що цього року все вдасться ???? Квитки за лінком у БІО.
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Американский рэпер A$AP Rocky собирался выступить на Atlas Weekend еще в 2019 году. Но тогда его взяли под стражу за драку в Стокгольме.
Его обвинили в избиении двух парней, хотя сам рэпер утверждал, что невиновен и стал жертвой преследователей.
Также A$AP Rocky должен был стать одним из хедлайнеров фестиваля в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса Atlas Weekend перенесли на следующий год.