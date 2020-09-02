Российская актриса Ирина Печерникова умерла в Москве вечером 1 сентября за день юбилея. 2 сентября ей бы исполнилось 75 лет.

О смерти актрисы, извесной по роли учительницы английского языка в фильме Доживем до понедельника, сообщила ее подруга Нина Давыдова.

По ее словам, причина смерти пока неизвестна.

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Краткая биография Печерниковой

Будущая актриса родилась 2 сентября 1945 года в Грозном, затем семья переехала в Москву.

В 1966 году Ирина Печерникова окончила Школу-студию МХАТ, работала в Ленкоме, Театре имени Маяковского, Малом театре.

А в кино дебютировала в фильме-опере Каменный гость (1967).

Знаменитой стала в 23 года, когда сыграла учительницу английского языка в фильме Доживем до понедельника (1968).

Она также снялась в других известных фильмах: Щит и меч, Любовь к трем апельсинам, Города и годы, Два капитана, 34-й скорый, Земля Эльзы, Вариант Омега, Игра, Дети Ванюшина и многих других.

Фото: Ирина Печерникова