Легендарная песня Михаила Шуфутинского 3 сентября впервые была исполнена в 1994 году, но даже сейчас не теряет своей популярности.

— Мне, как автору текста песни Третье сентября, конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему, — отметил автор песни, композитор Игорь Николаев.

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По сей день композиция продолжает обрастать каверами. Факты ICTV собрали топ-5 лучших из них.

О чем поет Михаил Шуфутинский

3 сентября — известная песня российского шансонье Михаила Шуфутинского, записанная вместе с композитором Игорем Крутым. Песня вышла в альбоме Гуляй, душа в 1994 году.

О чем песня 3 сентября Михаила Шуфутинского, читайте на сайте Факты ICTV.