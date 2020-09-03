3 сентября — известная песня российского шансонье Михаила Шуфутинского, записанная вместе с композитором Игорем Крутым и вышедшая на альбоме Гуляй, душа в 1994 году.

О чем поет Шуфутинский

На первый взгляд, вполне ясно, про что песня 3 сентября Шуфутинского — мужчина и женщина расстаются в этот день, хотя еще днем ранее все было отлично. Но чтобы понять глубокий смысл песни, давайте разберем текст более детально.

Фраза все не то, все не так говорит о душевном дискомфорте. Далее сюжет переходит на личности — ты мой друг — я твой враг. Тут понятно, что между этими людьми произошло недоразумение.

Слова был апрель, в любви клялись многое проясняет — герои полюбили друг друга еще пять месяцев назад.

Строка 3 сентября — день прощания является ключевой, называет конкретный день разрыва. Фразой день, когда горят рябины автор передает ассоциацию: любовь сгорела.

Строфа день, когда совсем один в очередной раз напоминает об одиночестве.

Припев начинается предложением календарь переверну — и снова 3 сентября. Оно повторяет желание героя отмотать время назад, что не реально.

Выражение журавлей белый клин — художественный прием, который символизирует смену времени года, жизненные перемены.

Строфа мы в любовь, как в игру дает знать, что на начальной стадии отношения героев были легкомысленными. И только после расставания стало ясно — любовная утрата невосполнима.

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Текст песни 3 сентября Шуфутинского

Все не то, все не так,

Ты мой друг, я твой враг,

Как же так все у нас с тобою.

Был апрель, и в любви мы клялись,

Но увы, пролетел желтый лист

По бульварам Москвы.

3 сентября, день прощания,

День, когда горят костры рябин,

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один.

Я календарь переверну,

И снова третье сентября.

На фото я твое взгляну,

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось,

Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын,

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь, как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

3 сентября, день прощания,

День, когда горят костры рябин,

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один.

Я календарь переверну,

И снова 3 сентября.

На фото я твое взгляну,

И снова 3 сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось,

Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось,

Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.

Песня 3 сентября

Легендарная песня Михаила Шуфутинского 3 сентября впервые была исполнена в 1994 году, но даже сейчас не теряет своей популярности.

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