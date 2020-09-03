Факты ICTV подготовили подборку 7 самых ярких трендов осени 2020, поэтому не упусти возможность купить что-то стильное и новое!

1. Брюки с разрезами

Брюки с различными типами разрезов начали появляться в осенних и зимних коллекциях известных брендов еще в прошлом году, однако тренд не обрел быстрой популярности. Зато этой осенью ожидается настоящий бум брюк с различными вырезами и вставками, что освежит любой образ.

2. Ботинки в стиле 90-х

Тенденция к заимствованию элементов стиля 80-90-х растет. Не исключением является и обувь. Ботинки гранжевой стилистики с довольно большой подошвой – вот что станет популярным этой осенью.

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3. Латекс

Сколько бы ни спорили модники по поводу одежды из латекса, но именно он станет одним из главных трендов осени 2020. Разного типа обтягивающие костюмы, брюки, плащи, юбки, боди и топы холодных цветов – и это далеко не весь перечень одежды из этого материала.

4. Клетка

Одежда в клетку не является чем-то сенсационным, поскольку есть в списке модных тенденций постоянно. Однако этой осенью дизайнеры ведущих брендов сделали акцент на комбинации клетки разных цветов и форм, что не оставит равнодушными настоящих поклонников этого тренда.

5. Statement-воротники

Не обошлись дизайнеры и без внимания к деталям: строгие геометрические формы в стиле 70-х или контрастные воротники из 90-х? Statement-воротники сделают образ более совершенным и обновленным.

6. Приталенные жакеты

Тренд станет настоящей находкой для тех, кто устал от одежды оверсайз. И если годами ранее непременным элементом декора был пояс, то этой осенью любителей приталенной одежды порадует тонкий и аккуратный крой.

7. Цепочки

Цепочки как элемент декора станут одними из главных трендов осени 2020. Как украшение их можно будет встретить практически в любом месте: на стильных ботинках с массивной подошвой, элегантных женских туфлях или модных сумках разного пошива и формы.

А пока продолжается лето, есть время позаботиться о летнем гардеробе и выбрать стильные платья на лето 2020.