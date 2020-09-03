Популярный актер Дуэйн Скала Джонсон заявил, что он, его жена Лорен и две дочери Жасмин и Тиана заразились Covid-19, несмотря на дисциплинированность в вопросах охраны здоровья.
Актер отметил, что сейчас они уже здоровы и больше не заразны. Они заразились от очень близких друзей семьи.
— Я могу сказать вам, что это было одно из самых сложных испытаний, которое приходилось терпеть моей семье. Положительный результат теста на Covid-19 сильно отличается от преодоления неприятных травм, выселения или даже банкротства, что у меня было несколько раз, — отметил Джонсон.
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Также голливудский актер призвал окружающих не игнорировать ношение масок, а политикам посоветовал прекратить бравировать этой темой.
— Это не имеет ничего общего с политикой. Наденьте маску, — подчеркнул актер.
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Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ #controlthecontrollables
Дуэйн Джонсон — самый высокооплачиваемый актер мира
Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров мира. Возглавил его Дуэйн Джонсон, который за прошлый год заработал $87,5 млн.
Из них $23,5 млн приходятся на фильм Красное уведомление.