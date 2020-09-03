Популярный актер Дуэйн Скала Джонсон заявил, что он, его жена Лорен и две дочери Жасмин и Тиана заразились Covid-19, несмотря на дисциплинированность в вопросах охраны здоровья.

Актер отметил, что сейчас они уже здоровы и больше не заразны. Они заразились от очень близких друзей семьи.

— Я могу сказать вам, что это было одно из самых сложных испытаний, которое приходилось терпеть моей семье. Положительный результат теста на Covid-19 сильно отличается от преодоления неприятных травм, выселения или даже банкротства, что у меня было несколько раз, — отметил Джонсон.

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Также голливудский актер призвал окружающих не игнорировать ношение масок, а политикам посоветовал прекратить бравировать этой темой.

— Это не имеет ничего общего с политикой. Наденьте маску, — подчеркнул актер.

Дуэйн Джонсон — самый высокооплачиваемый актер мира

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров мира. Возглавил его Дуэйн Джонсон, который за прошлый год заработал $87,5 млн.

Из них $23,5 млн приходятся на фильм Красное уведомление.