Брат мэра Киева Владимир Кличко принял участие в Украинской неделе моды в роли модели.

Бывший спортсмен вышел на подиум во время показа коллекции одежды для работников муниципальных служб.

Авторы коллекции одели Кличко в форму муниципальной охраны — как они ее видят.

Владимир вышел в кожаной куртке, свитшоте и штанах верблюжьего цвета с коричневыми вставками. На ногах Кличко были черные ботинки, а на голове черная бейсболка.

Читайте: Ботинки в стиле 90-х или костюм из латекса? Топ-7 трендов этой осени











Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках / 3 фотографии

Коллаборация властей и дизайнеров на UFW

Инициатором коллаборации дизайнеров и киевской муниципальной власти стал мэр Киева Виталий Кличко.

Он заявил, что работники коммунальных служб столицы должны иметь стильную и удобную рабочую одежду.















Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках / 4 фотографии

Создали такой образ четыре дизайнера: ROUSSIN, DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY и YADVIGA NETYKSHA.

Фото: КМДА