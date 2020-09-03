Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках

Брат мэра Киева Владимир Кличко принял участие в Украинской неделе моды в роли модели.
Бывший спортсмен вышел на подиум во время показа коллекции одежды для работников муниципальных служб.
Авторы коллекции одели Кличко в форму муниципальной охраны — как они ее видят.
Владимир вышел в кожаной куртке, свитшоте и штанах верблюжьего цвета с коричневыми вставками. На ногах Кличко были черные ботинки, а на голове черная бейсболка.
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Коллаборация властей и дизайнеров на UFW
Инициатором коллаборации дизайнеров и киевской муниципальной власти стал мэр Киева Виталий Кличко.
Он заявил, что работники коммунальных служб столицы должны иметь стильную и удобную рабочую одежду.
Создали такой образ четыре дизайнера: ROUSSIN, DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY и YADVIGA NETYKSHA.
Фото: КМДА