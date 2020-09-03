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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках

Брат мэра Киева Владимир Кличко принял участие в Украинской неделе моды в роли модели.

Бывший спортсмен вышел на подиум во время показа коллекции одежды для работников муниципальных служб.

Авторы коллекции одели Кличко в форму муниципальной охраны — как они ее видят.

Владимир вышел в кожаной куртке, свитшоте и штанах верблюжьего цвета с коричневыми вставками. На ногах Кличко были черные ботинки, а на голове черная бейсболка.

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  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках / 3 фотографии

Коллаборация властей и дизайнеров на UFW

Инициатором коллаборации дизайнеров и киевской муниципальной власти стал мэр Киева Виталий Кличко.

Он заявил, что работники коммунальных служб столицы должны иметь стильную и удобную рабочую одежду.

  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
  • Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках
Кличко вышел на подиум UFW в кожаной куртке и верблюжьих брюках / 4 фотографии

Создали такой образ четыре дизайнера: ROUSSIN, DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY и YADVIGA NETYKSHA.

Фото: КМДА

Источник: КГГА

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