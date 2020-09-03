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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Объединил 13 артистов: Monatik представил мюзикл Ритм

Украинский певец Monatik выпустил 40-минутный мюзикл под названием Ритм.

— Добро пожаловать в Ритм, — подписал видео певец.

В мюзикле приняло участие много украинских исполнителей, в частности группы Время и Стекло и The Hardkiss, исполнители Вера Брежнева, Alyona Alyona, TAYANNA, Michelle Andrade, DANTES и другие.

Всего в видео задействовано 13 артистов.

Читайте: Неон и странные танцы: Monatik заинтриговал тизером к новому клипа Ритм

Через несколько минут после выхода видео пользователи уже оставили множество положительных комментариев:

— Только начала смотреть, а уже просто отрыв.

— С первых минут чувствую — это совершенно.

Начинается музыкальная история со вступительной речи Monatik, впоследствии звучат строки из его песни Love It Ритм.

Кстати, тизер к мюзиклу, который Monatik выложил 5 августа, собрал почти полмиллиона просмотров.

Дуэт The Hardkiss и Monatik

На прошлой неделе украинская группа The Hardkiss выпустила новую песню — Кобра. Трек записан вместе с популярным исполнителем Monatik.

Пользователи пишут, что для них такой дуэт стал неожиданностью.

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