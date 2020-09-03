Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с компанией Netflix на несколько лет.

После шести месяцев жизнь не в статусе герцога и герцогини Сассекских супруги стали голливудскими продюсерами.

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Гарри и Меган основали продюсерскую компанию, которая будет производить фильмы и сериалы для эксклюзивного показа на Netflix.

— Наше внимание будет сосредоточено на создании нового контента, который информирует и дает надежду. Как родители, мы также считаем, что создание семейного телеконтента также является для нас важным, — сообщил супругов.

В компании Netflix отказались комментировать сколько они будут платить принцу Гарри и Меган Маркл за создание фильмов и сериалов.

Содиректор по вопросам контента Netflix Тед Сарандос отметил, что они рады, что Гарри и Меган выбрали их компанию своим творческим домом и будут рады совместно рассказывать истории для аудитории.

Netflix уже выпустил их документальный фильм о паралимпийских играх Поднимающийся феникс (Rising Phoenix), где в кадре появляется принц Гарри. Также пара имеет в своем арсенале анимационный сериал, который ориентирован на женщин.

Меган Маркл обратилась в суд

В июле этого года Меган Маркл подала в суд на папарацци за снимок их сына, который был сделан с беспилотника. Арчи сфотографировали на территории частного дома принца Гарри и Меган Маркл, что противоречит законодательству штата Калифорния, куда переехала семья.

Источник: The New York Times, Netflix