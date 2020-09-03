Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме от Warner Bros., голливудский актер Роберт Паттинсон заболел коронавирусом.

Из-за болезни звезды пришлось приостановить съемки картины о супергерое, работа над которой возобновилась лишь несколько дней назад на студиях за пределами Лондона.

Представили Warner Bros. не стали комментировать состояние здоровья Паттинсона.

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Однако они подтвердили, что один из актеров заболел, из-за этого съемочный процесс приостановили.

Съемки нового Бэтмена

В феврале 2020 года жители Лондона стали свидетелями съемок нового Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли.

По улицам города разъезжали автомобили с надписью Готэм.

Однако из-за пандемии коронавируса и карантина процесс создания фильма пришлось приостановить.

Источник: Vanity Fair