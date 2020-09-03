PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Работу над фильмом Бэтмен приостановили из-за Covid-19 у Паттинсона — СМИ

Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме от Warner Bros., голливудский актер Роберт Паттинсон заболел коронавирусом.

Из-за болезни звезды пришлось приостановить съемки картины о супергерое, работа над которой возобновилась лишь несколько дней назад на студиях за пределами Лондона.

Представили Warner Bros. не стали комментировать состояние здоровья Паттинсона.

Читайте: Паттинсон в маске летучей мыши — как выглядит новый Бэтмен

Однако они подтвердили, что один из актеров заболел, из-за этого съемочный процесс приостановили.

Съемки нового Бэтмена

В феврале 2020 года жители Лондона стали свидетелями съемок нового Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли.

По улицам города разъезжали автомобили с надписью Готэм.

Однако из-за пандемии коронавируса и карантина процесс создания фильма пришлось приостановить.

Источник: Vanity Fair

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка