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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Sexy: Верка Сердючка возвращается с зажигательным мини-альбомом

Верка Сердючка анонсировала новый мини-альбомом Sexy на иностранном языке, который посвятила аудитории Евровидения.

В нем четыре композиции — Make It Rain Champagne, Swedish Lullaby, Sexy и Disco Kicks. Все они написаны и исполнены в разных стилях.

Песни объединяет лишь цель — поднимать людям настроение, говорится в сопроводительном тексте.

Читайте: На бис! Верка Сердючка два раза спела Make It Rain Champagne на Х-Факторе

Все музыкальные композиции Верка Сердючка записала совместно со шведскими партнерами в секретной студии Стокгольма.

Новый альбом Верки Сердючки

О планах Верки Сердючки выпустить мини-альбом Sexy стало известно еще в феврале 2020 года.

Об этом заявил сам исполнитель Андрей Данилко, который выступает под творческим псевдонимом.

Одна из песен мини-альбома Make It Rain Champagne уже полюбилась аудитории.

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