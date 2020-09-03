Студия Universal Pictures выпустила новый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать.
Главную роль сыграл Дэниэл Крэйг. По сюжету он возвращается на службу и его просит о помощи агент ЦРУ Феликс Лейтер. Он хочет найти похищенного ученого.
В новом фильме Джеймс Бонд раскроет секрет своей девушки, которая связана с главным злодеем.
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Также в Не время умирать сыграл Рами Малек и Лашана Линч.
Режиссером фильма выступил Кэри Фукунага, который работал над Настоящим детективом и Маньяком.
Премьера Не время умирать
Премьера фильма была намечена апрель, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 19 ноября 2020 года.
В Великобритании картина выйдет в прокат 12 ноября 2020 года, в США — 25 ноября. Даты мирового релиза сообщат дополнительно.