Российский актер Михаил Ефремов признал в суде вину в пьяном ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек.

— Я признаю свою вину, — сказал он в начале заседания суда, но после этих слов, ему не дали возможности говорить.

Во время прений сторон, прокурор заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана.

— Удалось достоверно установить хронологию ДТП. Оно произошло на глазах у множества свидетелей. Он зашел в бар Улисс, там был более получаса, вместо того, чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, подсудимый сознательно сел за руль своей машины. Следуя по четвертой полосе, выехал на встречку, не выполнил правила ПДД. Пересек 4-5 полосу и совершил наезд на полосу встречного движения. Не принял своевременных мер для предотвращения ДТП, — сказал он.

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ДТП с Ефремовым

8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Его авто выехало на встречную полосу, где протаранило фургон. Водитель скончался в больнице.

Актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.