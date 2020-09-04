Фрэнсис Форд Коппола завершил съемку новой версии Крестного отца 3

Фрэнсис Форд Коппола выпустил новую версию фильма Крестный отец 3.

Американский режисер Фрэнсис Форд Коппола в фильме изменил начало и концовку. Кроме того, были перемонтированы определенные сцены и отреставрирован звук вместе с видео.

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Обновленная версия киноленты получит название Крестный отец Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне.

Новую версию фильма студия Paramount должна выпустить в декабре 2020 рода в ограниченном прокате, а именно к 30-летию годовщины выхода первого фильма Крестный отец.

Чуть позже после премьеры картина выйдет на DVD и стриминговых платформах.

Первый два фильма трилогии Крестный отец вышли 1972 и 1974 годов и получили девять Оскаров. Третья часть киноленты получила две премии Золотая малина за игру Софии Копполы.

Также Крестный отец 3 считали самой неудачной часть из трилогии, которую снял Фрэнсис Форд Коппола.

Новый фильм о Джеймсе Бонде

Студия Universal Pictures выпустила новый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать.

Главную роль в фильме сыграл Дэниэл Крэйг. По сюжету главный герой возвращается на службу, где его просит о помощи агент ЦРУ Феликс Лейтер, найти похищенного ученого.

Источник: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair