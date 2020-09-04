Новый альбом Faith выпустила британская группа Hurts. Презентация пятой пластинки группы состоялась 4 сентября после трехлетнего перерыва.
Создатели группы Адам Андерсон и Тео Хатчкрафт назвали его возвращением к своему раннему творчеству.
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— Мы хотели вернуться к тому, что мы делали и чем мы есть на самом деле. Нас всегда привлекали темные элементы поп-музыки, которые мы создавали раньше, — заявили музыканты.
На новую пластинку их вдохновила пандемия коронавируса.
Сингл Redemption
17 июля Hurts презентовал сингл с альбома под названием Redemption.
Песня рассказывает о страхе и сомнениях во время работы над альбомом Faith. Музыка была написан Адамом Андерсоном, два года назад на Рождество.