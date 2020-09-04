Популярная певица Тина Кароль снялась для украинского журнала Vogue в честь 15-летия своего творчества. 18 сентября выходит новый альбом певицы Найти своих.
35-летнюю исполнительницу в Нью-Йорке снимал известный фешн-фотограф Грег Суолс, который работал с Ким Кардашян, Кайли Дженнер и Кэти Перри.
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Тина Кароль примеряла несколько образов, в частности она разделась для одного черно-белого фото. Певицы в одном пуловере позирует на кровати, а интимные места прикрыты простыней.
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Тина Кароль стала главной звездой сентябрьского номера @vogue_ukraine ! Журнал уже в продаже! Photo: Greg Swales @gregswalesart Style: @anyaziourova Hair: @riadazar9 @artdeptagency Make-up: @natastrilchuk Nail: @mvk.ua Producer: @alexeyg, @agpnyc (c) @vogue_ukraine, New-York, 2020 #tinakarol #тинакароль
27 августа Тина Кароль записала трек со Snoop Dogg. Из-за карантина композиция вышла без клипа, авторы решили ограничиться lyric-видео.
По словам одного из соавторов хита, песня Blow Your Mind — это результат трехлетней работы.
Источник: Vogue