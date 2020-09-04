Популярная певица Тина Кароль снялась для украинского журнала Vogue в честь 15-летия своего творчества. 18 сентября выходит новый альбом певицы Найти своих.

35-летнюю исполнительницу в Нью-Йорке снимал известный фешн-фотограф Грег Суолс, который работал с Ким Кардашян, Кайли Дженнер и Кэти Перри.

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Тина Кароль примеряла несколько образов, в частности она разделась для одного черно-белого фото. Певицы в одном пуловере позирует на кровати, а интимные места прикрыты простыней.

27 августа Тина Кароль записала трек со Snoop Dogg. Из-за карантина композиция вышла без клипа, авторы решили ограничиться lyric-видео.

По словам одного из соавторов хита, песня Blow Your Mind — это результат трехлетней работы.

Источник: Vogue