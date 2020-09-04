Настя Каменских — A Huevo: премьера клипа

Популярная украинская певица Настя Каменских представила новый клип на песню A HUEVO.

Ролик она опубликовала на своем Youtube-канале.

Она отметила, что эта песня войдет в ее новый альбом, который выйдет 18 сентября.

Также в своих соцсетях певица призвала оставлять комментарии под видео, ведь ей важно услышать мнение фанатов.

— Друзья, я очень рада представить вам свое новое видео! Делитесь, на какой секунде клипа захотелось танцевать? — написала под клипом певица.

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Режиссером нового клипа Насти Каменских стал Леонид Колосовский, а слова песни принадлежат самой певице.

Это уже третья совместная работа Насти и Леонида в сольном проекте NK, и каждая из работ поражает яркими красками и эпатажем, набирая десятки миллионов просмотров.

Трек Воспоминания

В мае Настя Каменских представила свой предыдущий клип — романтическое видео песню Воспоминания.

Видео снимали во дворе дома артистки. Кроме того, ролик переполненный архивными, романтическими кадрами Насти Каменских и ее мужа Потапа.