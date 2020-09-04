Я повесил оружие: Роберт Дауни-младший заявил об уходе из Marvel

Актер Роберт Дауни-младший еще раз подтвердил, что покончил с кинематографической вселенной Marvel.

О том, что его совместные со студией проекты закончены, Дауни рассказал в подкасте SmartLess.

— Все закончено. Что касается меня, я повесил оружие, — сказал актер.

Ходили слухи, что в следующем фильме Marvel Черная вдова будут сцены с Железным человеком, которые станут флэшбэками в ленте.

Однако, появится ли персонаж Дауни в фильме, премьера которого состоится 5 ноября, пока не известно.

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Дауни-младший подтвердил заявление 2019 года

Комментарий Роберта Дауни-Младшего для SmartLess перекликается с его заявлением, сделанным в сентябре прошлого года.

Тогда актер заявил, что “ему нужно было уйти из Marvel”, и назвал партнеров по съемочной площадке исключительными людьми.

Источник: Digital Spy