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День рождения Фредди Меркьюри: 5 малоизвестных фактов и лучшие песни

5 сентября 2020 года должно было бы исполниться 74 года со дня рождения легендарного певца Фредди Меркьюри.

Британский певец умер от СПИДа на 45-м году жизни.

Настоящее имя артиста Фаррух Булсара. Отец его работал кассиром при Верховном суде Англии и Уэльса. Когда Меркьюри было шесть лет, у него появилась сестра Кашмира.

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Факты ICTV подготовили самые малоизвестные факты о жизни Фредди Меркьюри.

  • В десять лет Фредди Меркьюри стал чемпионом школы по настольному теннису, а в 12 лет получил кубок за победу в юношеском многоборье.
  • Когда у семьи были серьезные финансовые проблемы, Фредди Меркьюри работал упаковщиком в отделе снабжения аэропорта  и грузчиком на торговом складе.
  • В мае 1996 года Фредди Меркьюри обучался на кафедре графического иллюстрирования.
  • Фредди стал автором первой песни Queen, попавшей в британские чарты.
  • После смерти Фредди Меркьюри кремировали. Только его семья и Мэри Остин знали, где покоится прах музыканта. Это было его желанием.

17 августа 52 года должно было исполниться легендарному украинскому певцу Кузьме Скрябину.

Он мечтал стать врачом-неврологом, однако, из-за обстоятельств, он поступил в ПТУ на штукатура и только потом стал студентом Петрозаводского мединститута.

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