Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая две недели назад заболела коронавирусом, сообщила, что поборола Covid-19.
В Instagram она рассказала о симптомах болезни — от начала и до выздоровления.
— Все началось с сильной головной боли, которую не могли утолить даже самые сильные таблетки. Одну ночь я не смогла уснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавились боли в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика, — написала Фреймут.
Затем появилось жжение в ребрах, повысилась температура, поэтому сразу записалась на тест, который оказался положительным.
Телеведущая говорит, что вскоре исчезли запахи, есть не могла несколько дней — только пила воду и витамин С.
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— Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли. Самое страшное в коронавирусе — его коварный индивидуальный подход. К кому-то он мягкий, а для кого-то — роковой. Мне повезло, — подытожила Ольга Фреймут.
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Друзі! Я поборола COVID… навіть не віриться. Вдячна всім за підтримку. Рідним — за любов і турботу. Результати ПЛР- тестування ( з вірусом і без) — у мене в сторіз. ⠀ Підступна зараза, яка має багато облич. Не пасує говорити про хвороби та немочі , але я коротко опишу симптоми. Бо багато з вас мене просили це зробити. ⠀ Все розпочалося зі сильного головного болю, який не могли згасити навіть найсильніші пігулки. ⠀ Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала — через тренування. ⠀ Згодом до цих болей почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест. ⠀ Наступного дня отримала позитивний результат. ⠀ Тоді ж повністю зникли запахи. Їсти не могла декілька днів — пила багато води і вітамін С. Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки. ⠀ Найстрашніше в коронавірусі — його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, комусь — фатальний. ⠀ Мені пощастило, але я прошу вас не приміряти мою історію на себе; не обманювати себе — і якщо є сумніви, звертатися до лікаря. ⠀ Нехай Матінка Божа береже вас та рідних.❤️ історія @ilyapadzina у нього на сторінці
Коронаривус у Фреймут
23 августа телеведущая Ольга Фреймут подтвердила, что у нее положительный тест на Covid-19.
Где и когда подхватила вирус, она не знает, но о своей болезни сразу предупредила всех контактных лиц и остановила все проекты и работу.
В то же время Фреймут не госпитализировали, все время она находилась дома на самоизоляции.
Фото: Ольга Фреймут