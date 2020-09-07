Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая две недели назад заболела коронавирусом, сообщила, что поборола Covid-19.

В Instagram она рассказала о симптомах болезни — от начала и до выздоровления.

— Все началось с сильной головной боли, которую не могли утолить даже самые сильные таблетки. Одну ночь я не смогла уснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавились боли в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика, — написала Фреймут.

Затем появилось жжение в ребрах, повысилась температура, поэтому сразу записалась на тест, который оказался положительным.

Телеведущая говорит, что вскоре исчезли запахи, есть не могла несколько дней — только пила воду и витамин С.

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— Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли. Самое страшное в коронавирусе — его коварный индивидуальный подход. К кому-то он мягкий, а для кого-то — роковой. Мне повезло, — подытожила Ольга Фреймут.

Коронаривус у Фреймут

23 августа телеведущая Ольга Фреймут подтвердила, что у нее положительный тест на Covid-19.

Где и когда подхватила вирус, она не знает, но о своей болезни сразу предупредила всех контактных лиц и остановила все проекты и работу.

В то же время Фреймут не госпитализировали, все время она находилась дома на самоизоляции.

Фото: Ольга Фреймут